На салатовой ветке метро появится дополнительная станция "Южный порт"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - На территории промышленной зоны "Южный порт" планируется построить дополнительную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, такое решение было принято в связи с активным развитием этой промзоны. Станция с таким же названием будет построена и сможет принять первых пассажиров уже до конца 2023 года, отметил заммэра.

Хуснуллин рассказал, что она будет расположена на Люблинско-Дмитровской линии и будет обслуживать строящиеся и планируемые к строительству жилые районы на территории промышленной зоны.