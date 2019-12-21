Поиск

На Москву ночью опустится туман

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье в столице ожидается туман, говорится в экстренном предупреждении МЧС Москвы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10 часов утра 22 декабря местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

"В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавили в столичном главке МЧС.

Москва

Новости
Стрельба на Лубянке

СПЧ обратился в Генпрокуратуру и СКР из-за задержаний журналистов на Лубянке

СПЧ обратился в Генпрокуратуру и СКР из-за задержаний журналистов на Лубянке

Летевший из Гоа в Москву самолет совершил посадку в Баку из-за технических проблем

C 28 ноября в Москве из-за лжеминирований эвакуированы более 750 тыс. человек

Адвокат фигуранта "московского дела" заявил о его незаконном этапировании в Курск

В Москве массово эвакуировали школы и детские сады

Стрельба на Лубянке

Стрелок с Лубянки был призером ДОСААФ по практической стрельбе

Стрелок с Лубянки был призером ДОСААФ по практической стрельбе

Сбербанк открыл первый McDonald's в отделении

Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования
Стрельба на Лубянке

Движение на Большой Лубянке возобновлено после стрельбы

Стрельба на Лубянке. Обобщение

Стрельба на Лубянке. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');