На Москву ночью опустится туман

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье в столице ожидается туман, говорится в экстренном предупреждении МЧС Москвы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10 часов утра 22 декабря местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

"В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавили в столичном главке МЧС.