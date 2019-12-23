Москвичей будут оповещать о серьезных изменениях в работе метро через СМС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиров московского метрополитена и его сотрудников со следующего года будут информировать о крупных плановых изменениях в режиме работы общественного транспорта с помощью СМС, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике в понедельник.

Конкурсная процедура на право СМС-информирования была представлена на публичном представлении закупок. Начальная, максимальная цена закупки - 186,8 миллионов рублей.

"Московский метрополитен стал одним из самых активных участников серии таких мероприятий, которые проходят с лета этого года", - приводит слова главы департамента по конкурентной политике Геннадия Дёгтева пресс-служба. По его словам, на финальном в 2019 году публичном представлении закупок и была представлена упомянутая конкурсная процедура.

Он добавил, что победитель конкурса должен будет предоставить доступ к коммуникационной платформе для информирования сотрудников и пассажиров московского метрополитена через СМС-сообщения.