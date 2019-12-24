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Пожар в жилом доме на юге Москвы привел к гибели человека

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина стал жертвой пожара в квартире жилой многоэтажки на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как заявили в пресс-службе, в 7:27 вторника в МЧС сообщили о запахе горелой электропроводки в подъезде 9-ти этажного жилого дома по адресу: ул. Сумская, д. 8, к. 2. После проверки специалисты обнаружили возгорание в одной из квартир на 9 этаже, добавили в ведомстве. Оказалось, что там загорелось постельное белье, площадь возгорание составила 5 кв. метров.

В 8:00 возгорание было локализовано, через 8 минут полностью ликвидировано. Из горящей квартиры был эвакуирован один человек. Во время его осмотра медиками он скончался.

МЧС Москва

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