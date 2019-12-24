Поиск

В Москве нашли тело связанной женщины с пакетом на голове

В Москве нашли тело связанной женщины с пакетом на голове
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В центре Москвы обнаружено тело женщины, по подозрению в убийстве задержан ее брат, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова во вторник.

По данным следствия, утром 24 декабря вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. У потерпевшей на голове был пакет, а руки и ноги были связаны.

Иванова подчеркнула, что подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан - это брат женщины. Погибшая систематически злоупотребляла алкоголем.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Москва

Новости

Прокуратура запросила четыре года колонии для фигуранта "дела 27 июля" Суровцева

В Мосгордуме предложили ужесточить контроль за квартирами, сдающимися посуточно

В Мосгордуме предложили ужесточить контроль за квартирами, сдающимися посуточно

Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта "дела 27 июля" Раджабова

Снега в Москве не будет минимум до конца недели

Метеорологи ждут исторических рекордов от декабрьской погоды в Москве

Риелторы назвали стоимость самой дорогой арендной "двушки" в Москве

Москвичей будут оповещать о серьезных изменениях в работе метро через СМС

В центре Москвы начнут перекрывать улицы к праздникам с 28 декабря

В центре Москвы начнут перекрывать улицы к праздникам с 28 декабря

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с "минированием" школ

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с "минированием" школ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');