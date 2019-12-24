В Москве нашли тело связанной женщины с пакетом на голове

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В центре Москвы обнаружено тело женщины, по подозрению в убийстве задержан ее брат, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова во вторник.

По данным следствия, утром 24 декабря вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. У потерпевшей на голове был пакет, а руки и ноги были связаны.

Иванова подчеркнула, что подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан - это брат женщины. Погибшая систематически злоупотребляла алкоголем.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).