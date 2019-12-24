Новорожденную девочку нашли в коробке в подъезде дома в подмосковных Мытищах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские ищут родителей новорожденного ребенка, которого бросили в коробке возле лифта в одном из жилых домов Подмосковья. Об этом сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сегодня в Дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Юбилейной возле лифта в коробке обнаружена новорожденная девочка", - сказала Петрова.

Полицейские устанавливают личность матери ребенка. Девочку доставили в медицинское учреждение.

По информации СМИ, ребенку 3-5 часов от рождения.