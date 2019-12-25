Мавзолей и Кремль закроют для посетителей из-за новогодней елки 25 декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Московский Кремль, мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 25 декабря в связи с проведением общероссийской елки, а Красная площадь будет в этот день недоступна для туристов до 18:00.

"В связи с проведением 25 декабря общероссийской новогодней елки допуск посетителей в Московский Кремль, Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Кроме того, в ФСО информировали, что проход посетителей Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" будет осуществляться через Боровицкий проход.

Также 25 декабря территория Красной площади будет закрыта для свободного посещения до 18.00.