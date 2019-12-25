Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы рекомендует отложить поездки на личных машинах после 21:00 среды, так как час пик вечером 25 декабря "будет сложным для автомобилистов".

"Уже с середины дня движение в городе плотное, трудно проехать в центре, а также вблизи крупных торговых центров. В городе много ограничений - для безопасности детей, которые собрались на ёлку в Кремль. Большое количество людей приехало в Москву за подарками и на праздничные мероприятия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД в среду.

Там рекомендовали для поездок по городу пользоваться метро, которое готово к приему дополнительных пассажиров.

Ранее сообщалось о девятибалльных пробках в Москве в среду днем. При этом, по прогнозам, к 19:00 25 декабря уровень заторов на дорогах снова должен возрасти до 9 баллов. По состоянию на 16:03 в столице, согласно сервису "Яндекс.Пробки", наблюдаются восьмибалльные заторы.