Поиск

В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Московской области с 1 января проиндексируют тарифы на проезд в пригородных электричках при оплате картой "Стрелка" на 3%, а тарифы на проезд в автомобильном и наземном электротранспорте - на 4,3%. Об этом сообщили в региональном комитете по ценам и тарифам.

Одна поездка по единой транспортной карте в городском сообщении будет стоить 35 рублей 46 копеек. Поездка в пригородном сообщении будет стоить 35 рублей 46 копеек плюс 4,48 - 4,49 рубля за каждые следующие 2,5 километра.

Цена разового печатного билета повысится с 53 до 56 рублей в городском сообщении с увеличением на 4-5 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

Стоимость поездки по единой транспортной карте учащегося и единой льготной транспортной карте составит 17 рублей 73 копейки в городском сообщении с увеличением на 2,24-2,25 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

С 1 января 2019 года проезд в пригородных электричках в пределах одной зоны подорожает на 1 рубль, до 24 рублей, добавили в комитете. Для поездки по территории Москвы установлен единый тариф, который составит 37 рублей.

Тариф на разовый проезд в пределах Московских центральных диаметров при оплате транспортной картой "Тройка" составит 47 рублей, при оплате бесконтактной банковской картой - 51 рубль, при этом для поездок в пригородных электропоездах повышенной комфортности будет сохранен повышающий коэффициент 2 к стоимости проезда.

Рост тарифов за проезд в электричках на 2020 год составит 4,3%, их пересмотр в течение 2020 года не планируется.

Московская область Москва Стрелка

Новости

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

ЦБ обдумывает покупку бизнес-центра "Оружейный" и перевода туда 8500 сотрудников

В Москве на складе второй этаж обрушился на первый

В Москве открылся автомобильный мост через Кожуховский затон

В Москве открылся автомобильный мост через Кожуховский затон

В Москве эвакуация неправильно припаркованных машин подорожает

В Москве эвакуация неправильно припаркованных машин подорожает

Пассажир упал на пути на станции метро "Пушкинская" в центре Москвы

Пассажир упал на пути на станции метро "Пушкинская" в центре Москвы

Мавзолей и Кремль закроют для посетителей из-за новогодней елки 25 декабря

Участника видеоролика на Новом Арбате привлекли к административной ответственности

Участника видеоролика на Новом Арбате привлекли к административной ответственности

Фигурант "дела 27 июля" Раджабов оштрафован на 100 000 рублей

Фигурант "дела 27 июля" Раджабов оштрафован на 100 000 рублей

Прокуратура запросила четыре года колонии для фигуранта "дела 27 июля" Суровцева

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');