В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Московской области с 1 января проиндексируют тарифы на проезд в пригородных электричках при оплате картой "Стрелка" на 3%, а тарифы на проезд в автомобильном и наземном электротранспорте - на 4,3%. Об этом сообщили в региональном комитете по ценам и тарифам.

Одна поездка по единой транспортной карте в городском сообщении будет стоить 35 рублей 46 копеек. Поездка в пригородном сообщении будет стоить 35 рублей 46 копеек плюс 4,48 - 4,49 рубля за каждые следующие 2,5 километра.

Цена разового печатного билета повысится с 53 до 56 рублей в городском сообщении с увеличением на 4-5 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

Стоимость поездки по единой транспортной карте учащегося и единой льготной транспортной карте составит 17 рублей 73 копейки в городском сообщении с увеличением на 2,24-2,25 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

С 1 января 2019 года проезд в пригородных электричках в пределах одной зоны подорожает на 1 рубль, до 24 рублей, добавили в комитете. Для поездки по территории Москвы установлен единый тариф, который составит 37 рублей.

Тариф на разовый проезд в пределах Московских центральных диаметров при оплате транспортной картой "Тройка" составит 47 рублей, при оплате бесконтактной банковской картой - 51 рубль, при этом для поездок в пригородных электропоездах повышенной комфортности будет сохранен повышающий коэффициент 2 к стоимости проезда.

Рост тарифов за проезд в электричках на 2020 год составит 4,3%, их пересмотр в течение 2020 года не планируется.