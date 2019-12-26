В Москве задержаны трое членов банды, обвиняемых в убийствах в 2008 и 2012 годах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве задержано трое членов преступной группы, обвиняемых в убийствах в 2008 и 2012 годах, планируется их арест, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"Расследуется уголовное дело в отношении троих мужчин. В зависимости от роли каждого следствием предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление (ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

По версии следствия, один из обвиняемых создал в столице преступную группу для незаконного обогащения и совершения тяжких преступлений. Вечером 28 ноября 2008 года члены банды убили бизнесмена и его водителя в помещении на улица Донская в центральном округе Москвы. Спустя четыре года, днем 29 мая 2012 года они напали на москвича 1967 года рождения.

Преступники узнали, что у мужчины будет при себе в тот день крупная сумма денег. Они избили его и отобрали наличные. От полученных травм пострадавший скончался на месте, сообщила Иванова.

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ по Москве и области, а также столичного уголовного розыска смогли вычислить и задержать троих подозреваемых. В ходе допроса один из них признался в преступлениях и дал показания против своих сообщников, сказала представитель СКР, не уточнив имен и фамилий фигурантов.

По ее словам, в рамках расследования проведено более 15 обысков по месту жительства обвиняемых в Москве и двух других субъектах РФ, "в ходе которых обнаружено и изъято большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ". Следствие в четверг будет ходатайствовать об аресте задержанных, добавила Иванова.