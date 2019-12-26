Поиск

В Москве по обвинению в убийствах коммерсантов арестованы 3 экс-работника спецслужб

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал трех членов преступной группы, обвиняемых в убийствах бизнесменов в 2008 и 2012 годах, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Белова.

Она заявила, что до 25 февраля 2020 года под стражу отправлены Воскресенский, Чукаев и Чуканов.

По версии следствия, один из обвиняемых создал на территории столицы организованную преступную группу, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова. 28 ноября 2008 год злоумышленники убили бизнесмена и его водителя. Спустя четыре года, днем 29 мая 2012 года они напали на мужчину 1967 года рождения и нанесли ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

Совместно с сотрудниками ФСБ Москвы и Московской области, а также столичного уголовного розыска удалось установить и задержать троих причастных к этим преступлениям. В ходе допроса один из соучастников дал признательные показания.

Как сообщил информированный источник "Интерфаксу", двое из обвиняемых являются бывшими работниками спецслужб.

Москва

Новости

Неизвестный "заминировал" главный офис Сбербанка в Москве

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Синоптики пообещали москвичам снег и похолодание перед Новым годом

В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

ЦБ обдумывает покупку бизнес-центра "Оружейный" и перевода туда 8500 сотрудников

В Москве на складе второй этаж обрушился на первый

В Москве открылся автомобильный мост через Кожуховский затон

В Москве открылся автомобильный мост через Кожуховский затон

В Москве эвакуация неправильно припаркованных машин подорожает

В Москве эвакуация неправильно припаркованных машин подорожает
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');