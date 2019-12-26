В Москве по обвинению в убийствах коммерсантов арестованы 3 экс-работника спецслужб

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал трех членов преступной группы, обвиняемых в убийствах бизнесменов в 2008 и 2012 годах, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Белова.

Она заявила, что до 25 февраля 2020 года под стражу отправлены Воскресенский, Чукаев и Чуканов.

По версии следствия, один из обвиняемых создал на территории столицы организованную преступную группу, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова. 28 ноября 2008 год злоумышленники убили бизнесмена и его водителя. Спустя четыре года, днем 29 мая 2012 года они напали на мужчину 1967 года рождения и нанесли ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

Совместно с сотрудниками ФСБ Москвы и Московской области, а также столичного уголовного розыска удалось установить и задержать троих причастных к этим преступлениям. В ходе допроса один из соучастников дал признательные показания.

Как сообщил информированный источник "Интерфаксу", двое из обвиняемых являются бывшими работниками спецслужб.