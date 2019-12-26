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В Москве в новогоднюю ночь фейерверки разрешат запускать в 87 точках

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве будет организовано 87 площадок для запуска фейерверков в новогоднюю ночь, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как рассказал Немерюк в четверг журналистам, эти площадки "находятся в достаточном удалении от жилых домов и безопасны для разного рода бытовых салютов и фейерверков". По его словам, о том, где располагаются такие места, можно узнать на городских порталах и сайте МЧС.

Немерюк также сообщил, что в Москве работает порядка 118 крупных точек, где продают пиротехнику. При этом глава департамента рекомендовал не покупать пиротехнику с рук в неустановленных местах. "Недобросовестные продавцы перебивают дату производства и срок годности", - отметил он.

Алексей Немерюк Москва

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