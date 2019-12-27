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"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье в связи с гололедицей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве и Московской области до вечера субботы, сообщает сайт Гидрометцентра России в пятницу.

Метеослужба объявила "желтый" уровень опасности из-за гололедицы, период действия предупреждения - до 22:00 субботы.

По прогнозу Гидрометцентра России, днем в пятницу в Москве температура воздуха составит от -1 до +1, будет облачно. Возможен мокрый снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -2 градусов.

Москва

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