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Чиновники опровергли информацию о массовом отравлении в одной из московских школ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - У воспитанников дошкольной группы московской школы №2053 на юго-востоке города диагностировано ОРВИ, подозрений на отравление и кишечную инфекцию не выявлено, заявили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки столицы в пятницу.

"У детей диагностировано ОРВИ, а не кишечная инфекция. Все малыши сейчас находятся дома на амбулаторном лечении", - подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что дошкольные группы школы №2053 закрыли на карантин, чтобы не допустить распространения заболевания.

Также специалисты Роспотребнадзора провели в помещениях дошкольных групп все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее в ряде СМИ, а также в социальных сетях распространялась информация о якобы массовом отравлении детей в этом учебном заведении.

Москва Роспотребнадзор

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