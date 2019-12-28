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В Москве задержали мошенницу за продажу несуществующих билетов на ёлки

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В столице задержали приезжую женщину, продававшую несуществующие билеты на новогодние представления, сообщает сайт Главного управления МВД Москвы в субботу.

"В полицию обратились 18 родителей несовершеннолетних с заявлениями о совершении мошеннических действий. Потерпевшие рассказали, что увидели в смс-оповещениях социальной сети объявление о продаже билетов на новогодние представления по выгодной цене. Связавшись по телефону с продавцом, они перечислили на указанный им расчетный счет денежные средства. Однако оплаченные билеты не были получены", - заявили в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по Юго-Восточному округу задержали подозреваемую. Ей оказалась 46-летняя приезжая, сообщили в полиции.

Отделом дознания отдела МВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество".

По данным ведомства, среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями.

Родителям, обратившимся в органы внутренних дел, вручили билеты на новогоднее представление, которое состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Москва МВД

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