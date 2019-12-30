Столичные власти предупредили об ограничении движения на Профсоюзной улице в 2020 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Перекрытия и ограничения движения будут действовать на западе столицы в течение 2020 года в связи со строительством Третьего пересадочного контура метро.

"Ограничения движения будут введены на Профсоюзной улице от дома 78 до дома 82",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

Как отметили в ведомстве, полное перекрытие движения будет действовать на Старокалужском шоссе от дома 64 стр. 1 до дома 62 стр. 2.

Ограничения будут действовать круглосуточно с 1 января по 31 декабря.