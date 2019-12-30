Четверо госпитализированы после столкновения трамвая с КАМАЗом в Москве

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Число пострадавших в аварии с участием трамвая на севере Москвы увеличилось до шести человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пострадали шесть пассажиров, четверо, включая ребенка, госпитализированы, еще двоих осматривают на месте", - сказал собеседник агентства.

О том, что на севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КАМАЗа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

По их данным, ДТП произошло на Коптевской улице.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" со своей стороны сообщили агентству, что из-за ДТП в Соболевском проезде задерживаются трамваи № 23, 27, 30. Маршруты временно изменены.

В "Мосгортрансе" сообщили, что дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и трамвая № 30 произошло около 20:30 на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пересекая перекрёсток, не предоставил преимущество городскому транспорту и допустил столкновение с ним", - сказал собеседник "Интерфакса".

По его словам, число пострадавших уточняется, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.