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Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января

Но в местах праздничных гуляний парковка будет ограничена

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - На всех улицах столицы с 1 по 8 января можно будет безвозмездно оставить автомобиль в зоне платного парковочного пространства.

"В праздники с 1 по 8 января парковка на столичных улицах будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф максимальный тариф 380 рублей в час. При этом, плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Московского паркинга".

По словам собеседника агентства, в новогодние праздники на улицах Москвы запланировано множество мероприятий и праздничных гуляний, в связи с чем действуют перекрытия и ограничения дорожного движения, в том числе ограничения на парковку на множестве улиц.

"Просим автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах и при парковке в праздничные дни, а также оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах. Помните, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварий и других происшествий на дорогах", - добавили в пресс-службе.

Москва

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