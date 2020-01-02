На московском транспорте усилили меры безопасности

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - На время новогодних и рождественских праздников усилены меры безопасности на городском транспорте, заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мы хотим, чтобы праздничные дни в столице прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными", - сказал Ликсутов журналистам в четверг. По его словам, безопасность на транспорте обеспечивают сотрудники городских служб, ГУ МЧС России по Москве, ГУ МВД России по Москве и Росгвардии.

"Количество досмотров на транспортных объектах увеличено. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам. А мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы на каникулах горожане могли быстро и в комфортных условиях передвигаться по городу", - подчеркнул Ликсутов.