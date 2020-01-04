В новой Москве построят тепличный корпус площадью в три футбольных поля

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В деревне Верхнее Валунево "новой" Москвы завершается строительство тепличного комплекса площадью почти 30 тыс. кв.м, сообщил журналистам руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в субботу.

По его словам, тепличный и рассадный комплексы планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале этого года. Сейчас активно идут строительно-монтажные работы, подводятся инженерные коммуникации, монтируется соответствующее оборудование, рассказал Жидкин.

Он отметил, что в настоящее время уделяется приоритетное внимание созданию новых рабочих мест на присоединенных территориях.

По словам Жидкина, за семь с половиной лет в ТиНАО появилось уже порядка 140 тысяч рабочих мест. Как подчеркнул глава департамента, это весомый результат, если учесть, что до присоединения этих территорий к столице здесь было всего чуть более 80 тысяч рабочих мест.

Он напомнил, что в перспективе к 2035 году число рабочих мест в ТиНАО должно достигнуть 1 млн.