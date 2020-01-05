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Три человека пострадали в аварии на юго-востоке Москвы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух легковых автомобилей в столичном районе Выхино-Жулебино пострадали три человека, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Как говорится в сообщении пресс-службы в твиттере, ДТП произошло в 17:35 на улице Привольная у дома 59. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с другой легковушкой, отметили в ГИБДД.

В числе пострадавших один ребенок, отметили в управлении.

Москва ГИБДД

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