Три человека пострадали в аварии на юго-востоке Москвы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух легковых автомобилей в столичном районе Выхино-Жулебино пострадали три человека, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Как говорится в сообщении пресс-службы в твиттере, ДТП произошло в 17:35 на улице Привольная у дома 59. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с другой легковушкой, отметили в ГИБДД.

В 17:35 на ул. Привольная у дома 59 произошло #столкновение 2-х легковых автомобилей. #Водитель а/м БМВ совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, после чего произвёл столкновение с а/м Рено. В результате #ДТП пострадали 3 человека, из них 1 ребенок — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) 5 января 2020 г.

В числе пострадавших один ребенок, отметили в управлении.