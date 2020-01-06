Большая часть улиц в центре Москвы открыта для движения после новогодних ограничений

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Основные перекрытия в центре столицы, связанные с празднованием Нового года, уже сняты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.

По информации ЦОДД, открыты для автомобильного движения улица Тверская (от Тверского бульвара до улицы Моховая), улица Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Моховая), Театральный проезд (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровка) и улица Варварка.

Остаются перекрытыми улица Ильинка, Большой Черкасский и Малый Черкасский переулки, Соймоновский проезд, улица Волхонка (от Соймоновского проезда до улицы Ленивка), уточняется в сообщении.