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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

По его данным, ДТП произошло на трассе в районе городского округа Луховицы, погибли три человека.

Как отметил собеседник агентства, еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.

Во вторник в пресс-службе регионального управления МВД подтвердили эту информацию. По ее данным, столкновение двух машин случилось на 145 километре автодороги "М-5" (Урал). В ведомстве также подтвердили гибель трех и травмы у четырех человек в ДТП.

В настоящий момент на данном участке дороги затруднено движение автомобилей.

Позже в пресс-службе областного главка полиции сообщили, что в результате аварии погибли четыре человека.

Подмосковье Луховицы

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