Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
По его данным, ДТП произошло на трассе в районе городского округа Луховицы, погибли три человека.
Как отметил собеседник агентства, еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.
Во вторник в пресс-службе регионального управления МВД подтвердили эту информацию. По ее данным, столкновение двух машин случилось на 145 километре автодороги "М-5" (Урал). В ведомстве также подтвердили гибель трех и травмы у четырех человек в ДТП.
В настоящий момент на данном участке дороги затруднено движение автомобилей.
Позже в пресс-службе областного главка полиции сообщили, что в результате аварии погибли четыре человека.