В Новокосине столкнулись рейсовый автобус и маршрутка

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Утром в четверг в Новокосине, на пересечении улиц Салтыковская и Николая Старостина столкнулись рейсовый автобус, маршрутное такси и две легковых машины. Пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

По предварительным данным, в 7:05 водитель автобуса столкнулся с маршруткой и после этого выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Пострадали пассажиры из легковой машины.

Причины ДТП выясняются.

Ночью в Москве шел снег, утром на дорогах было мокро и скользко.