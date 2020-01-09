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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В Новокосине столкнулись рейсовый автобус и маршрутка

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Утром в четверг в Новокосине, на пересечении улиц Салтыковская и Николая Старостина столкнулись рейсовый автобус, маршрутное такси и две легковых машины. Пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

По предварительным данным, в 7:05 водитель автобуса столкнулся с маршруткой и после этого выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Пострадали пассажиры из легковой машины.

Причины ДТП выясняются.

Ночью в Москве шел снег, утром на дорогах было мокро и скользко.

ГИБДД Москва Новокосино

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