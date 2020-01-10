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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

"Скорая помощь" и еще два автомобиля столкнулись на севере Москвы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух легковушек и кареты "скорой помощи" в Савеловском районе Москвы ограничено движение транспорта.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в районе дома 17 на Бутырской улице произошло столкновение двух легковых автомобилей и кареты "скорой".

На месте работают сотрудники ДПС и медицинские работники.

Ограничено движение по двум полосам в сторону области, на одной - в сторону центра.

Как сообщает m24, в аварии пострадал водитель скорой. Как отмечается, при ударе его выбросило из салона. Пациентов в машине не было.

Москва

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