"Скорая помощь" и еще два автомобиля столкнулись на севере Москвы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух легковушек и кареты "скорой помощи" в Савеловском районе Москвы ограничено движение транспорта.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в районе дома 17 на Бутырской улице произошло столкновение двух легковых автомобилей и кареты "скорой".

На месте работают сотрудники ДПС и медицинские работники.

Ограничено движение по двум полосам в сторону области, на одной - в сторону центра.

Как сообщает m24, в аварии пострадал водитель скорой. Как отмечается, при ударе его выбросило из салона. Пациентов в машине не было.