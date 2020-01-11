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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Запуск МЦД привел к росту цен на жилье в Москве и Подмосковье до 20%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Стоимость жилья вблизи станций Московских центральных диаметров за месяц выросла до 15% в восьми районах Москвы и до 20% в городах Подмосковья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По словам собеседника агентства, с запуском диаметров сильнее всего подорожало жилье в районе Москворечье-Сабурово - на 15,1% (с 162,3 тыс. рублей за квадратный метр до 186,7 тыс. рублей).

"На втором месте с точки зрения подорожания жилья после запуска МЦД Северный район - на 14,7%, на третьем месте - Дмитровский район с подорожанием жилья до 14%. Через эти районы проходит маршрут МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". Также поднялись цены на жилье в районе Чертаново Южное - на 13,8%, в Нижегородском районе - до 13,6%, в районе Покровское-Стрешнево - до 13,4%, Беговом районе - до 12,9%, Царицыно - до 11,8%", - сообщили в департаменте.

Как сказали в пресс-службе, в Московской области жилье подорожало в Одинцово, Лобне, Нахабино и Подольске. "Выше всего показатели роста стоимости жилья после запуска МЦД в новостройках Подмосковья. За год новостройки в Подмосковье, которые не входят в зону тяготения МЦД, подорожали до 7,6%. При этом, для сравнения, в Нахабино, вблизи станции МЦД, сразу в нескольких ЖК новостроек цены выросли до 20%, а в Одинцово - до 12%. Также подорожало жилье и в Лобне - до 11% и в Подольске - до 12%", - подчеркнули в департаменте.

Ожидается, что запуск следующих трех диаметров приведет к росту цен на недвижимость в Москве и Подмосковье до 12-15%, сказал собеседник агентства.

Москва Московская область

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