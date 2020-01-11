Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В подмосковном Подольске двое детей провалились под лед и погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

Как рассказал собеседник агентства, трагедия произошла в селе Сынково на улице Городской на территории частного дома. Двое детей 5 и 8 лет, находясь без присмотра родителей, провалились под лед искусственного неогороженного водоема глубиной 2 метра, заявил он.

Источник отметил, что находящихся в воде без движения детей заметил сосед, который сообщил родителям и спасателям.

Главное следственное управление СК России по Московской области начало проверку.