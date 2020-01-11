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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Двое детей погибли в Подольске, провалившись под лед

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В подмосковном Подольске двое детей провалились под лёд на неогороженном искусственном водоеме и погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

По словам собеседника, инцидент произошел на территории частного дома. Глубина водоема - два метра. Находящихся в воде без движения детей пяти и восьми лет заметил сосед, который сообщил родителям и спасателям.

Главное следственное управление СК России по Московской области начало проверку.

Подольск

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