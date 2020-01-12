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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

МЧС предупредило о гололедице и усилении ветра в Москве в ближайшие часы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупреждает москвичей и гостей города о сильном ветре и гололедице в ночь на понедельник.

Как отметили в пресс-службе ведомства, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10 часов утра 13 января в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с.

В связи с прогнозом спасатели призвали, по возможности, переждать непогоду в капитальном строении, а, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В МЧС рекомендовали, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

В целях безопасности спасатели также призвали автомобилистов избегать обгонов, перестроений и опережений.

Москва МЧС

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