Самую дешевую арендную квартиру в Москве нашли на востоке столицы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Наиболее экономичным вариантом найма квартиры в границах "старой" Москвы в январе стала однокомнатная квартира в районе Богородское на востоке столицы по цене 23 тыс. рублей за месяц, подсчитали эксперты "Инком-Недвижимость".

Как говорится в сообщении риелторской компании, эта квартира находится на последнем этаже пятиэтажки на Бойцовой улице, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Бульвар Рокоссовского" (конечная станция Сокольнической линии). "Общий метраж объекта составляет 25 "квадратов", габариты кухни - 7 кв. м", - отметили в "Инком-Недвижимость".

На втором месте рейтинга - квартира, которая сдается за 25 тыс. рублей. "Однушка" общей площадью 41 кв. м с кухней 10 кв. м находится на 11-м этаже 17-этажного дома на улице Маршала Голованова, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Марьино" (Люблинско-Дмитровская линия) на юго-востоке столицы.

Третье место занимает лот с аналогичной стоимостью аренды - 25 тыс. рублей. На длительный срок сдается обустроенная малогабаритная квартира в 3 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская" (Арбатско-Покровская линия), на 4-м этаже 5-этажного дома на 9-й Парковой улице (р-н Северное Измайлово, Восточный округ). Жилье имеет общую площадь 20 кв. м, размер кухни - 3 кв. м.

Эксперты компании отмечают, что в Москве можно дешево снять квартиру в пешей доступности от станции метро, но в определенных районах. Так, все участники январского Топ-5 расположены на востоке и юго-востоке столицы.