Синоптики сравнили нынешнюю погоду в Москве с зимой 1953-54 годов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Нынешняя зима в Москве скупа как на морозы, так и на осадки, сообщил сайт "Метеоновости" в среду; синоптики в связи с этим вспомнили зиму 1953-1954 годов, когда в столице также наблюдался серьезный дефицит осадков.

"В декабре 2019 года на город выпало 22-33 мм осадков, что в среднем составляет около половины месячной нормы. Причем большая часть этих осадков была в виде дождя. Поэтому снежный покров в городе не сформировался", - говорится в сообщении.

В январе дефицит осадков в городе сохраняется. На 15 января в Москве выпало 17-22 мм, или менее половины месячной нормы. "Снежный покров сформировался, но значительно ниже многолетних значений", - пишут "Метеоновости".

По данным наблюдений, наибольший дефицит осадков за первые два месяца зимы отмечался зимой 1953-1954 годов, когда в Москве выпало всего 37 мм, или менее 40% нормы.