В мэрии Москвы заявили о перегруженности парковок на более чем 50 улицах столицы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Общее количество мест для парковки в Москве выросло на 20%, но некоторые улицы остаются перегруженными, эксперты предлагают точечно корректировать тарифы на улицах в границах Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Парковки на более чем 50 улицах Москвы чрезмерно загружены, несмотря на то, что количество мест за последние годы увеличилось. Местные жители испытывают трудности в поиске места для парковки своих автомобилей - такой вывод сделали в РЭУ имени Плеханова на основании инвентаризации парковочных мест", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, независимую инвентаризацию парковочного пространства университет провел в 10 административных округах Москвы и определил уровень его загрузки.

"По итогам установлено, что общее количество общедоступных парковочных мест в Москве увеличилось на 20% с 2010 года и составляет порядка 3,2 млн (без учета внутридомовых и ведомственных территорий, где парковка доступна не для всех)", - отметили в департаменте.

Как сообщили в пресс-службе, эксперты зафиксировали, что парковки чрезмерно загружены не только в центре города, а также там, где платных парковок нет. Это связано с появлением новых точек притяжения в столице - ресторанов, торговых и офисных центров, поясняют специалисты.

"Рекордные показатели загрузки (парковок - ИФ) исследователи зафиксировали, например, в районе одного из фудмоллов, и двух рынков, а также на привокзальных территориях", - сказал собеседник агентства.

В департаменте также сообщили, что эксперты для борьбы с загруженностью предлагают регулярно точечно корректировать цены на парковку в пределах существующей сетки тарифов на улицах в пределах ТТК, опираясь при этом на аналогичную практику, принятую в большинстве мировых мегаполисов.

"Увеличить долю мест с самым дорогим тарифом (380 руб./час днем), расширить зону действия дифференцированного тарифа на территории ТТК (50 руб./30 минут и далее - 150 руб./час), - цитирует пресс-служба слова экспертов РЭУ им. Плеханова.

При этом эксперты также предлагают снизить тарифы на некоторых улицах и уже передали свои предложения в департамент транспорта, сказали в пресс-службе.