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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

Три девочки пострадали в результате конфликта в московской коммуналке

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве начата доследственная проверка информации о том, что три малолетних девочки пострадали в результате конфликта между соседями по коммуналке, сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ (СКР).

"По предварительным данным, вечером 16 января в результате бытовой ссоры между соседями по коммунальной квартире в центре Москвы их дети получили телесные повреждения", - сказала представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Одна из девочек госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает, уточнила Иванова. По ее словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются, опрашиваются очевидцы.

СКР Москва Юлия Иванова

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