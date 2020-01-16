Три девочки пострадали в результате конфликта в московской коммуналке

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве начата доследственная проверка информации о том, что три малолетних девочки пострадали в результате конфликта между соседями по коммуналке, сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ (СКР).

"По предварительным данным, вечером 16 января в результате бытовой ссоры между соседями по коммунальной квартире в центре Москвы их дети получили телесные повреждения", - сказала представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Одна из девочек госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает, уточнила Иванова. По ее словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются, опрашиваются очевидцы.