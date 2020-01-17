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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Салют в честь освобождения Варшавы будет дан в пятницу в Москве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Салют в честь 75-летия освобождения Варшавы дадут в пятницу в Москве на Поклонной горе.

Около 3000 фейерверков запустят в небо военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа.

Как сообщали в пресс-службе округа, в небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов.

Этот салют станет первым в 2020 году.

Столица Польши была освобождена 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции.

В Москве регулярно проводятся праздничные салюты в честь освобождения городов СССР и Европы. В 2020 году планируется дать салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Берлина и Праги. В прошлом году в Москве проводились салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.

ВОВ Варшава Москва СССР

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