Станция метро "Рязанский проспект" до 12 марта изменит режим работы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На станции "Рязанский проспект" с 20 января до 12 марта изменится режим работы восточного вестибюля в связи с ремонтом эскалатора, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного метро.

С понедельника по будням с 08:00 до 09:00, а также с 17:00 до 19:00 восточный вестибюль будет работать только на вход, отметил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, для выхода пассажирам придется пользоваться западным вестибюлем.

Как уточнил собеседник "Интерфакса", в остальное время вестибюли будут работать в обычном режиме, а подняться и спуститься на платформу из восточного вестибюля можно будет по лестнице.