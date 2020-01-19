Трое мужчин провалились под лед в Москве

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Трое мужчин провалились под лед в районе Борисовских прудов в Москве, их удалось спасти, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

"19 января 2020 года в 01:20 поступила информация о людях, находящихся на тонком льду в районе Борисовских прудов. К месту происшествия вышла дежурная смена ПСС (поисково-спасательной службы - ИФ) "Борисовская" МГПСС. В 01:23 с поверхности воды на борт судна на воздушной подушке были подняты три человека - мужчины 1979, 1982 и 1984 г. р. В 01:30 спасённые были доставлены на ПСС, где были переданы наряду скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что происшествие случилось в 800 м от ПСС, в 20 м от берега.