В Москве подсчитали доходы от городских фестивалей и туризма в 2019 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доход от туризма и фестивалей в столичный бюджет в 2019 году вырос почти на 30 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, сообщили "Интерфаксу" в Оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны".

Как уточнили в комитете, по предварительным данным, в 2019 году Москву посетили 25 млн туристов, что на на 1,5 млн больше, чем в 2018-м, и примерно в два раза больше, чем в 2010-м.

Впервые туристы потратили в российской столице более 1 трлн рублей (что почти в 5 раз больше показателей 2010 года). Вклад туризма в бюджетную систему города в 2019 году достиг 147 млрд рублей (118 млрд годом ранее).

По словам собеседника агентства, только в минувшие новогодние праздники столицу посетили около 5 млн туристов из регионов России: это жители Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, Башкирии, Тюменской области, других субъектов.