Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

Два человека получили травмы в результате аварии трех автомобилей в Москве

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух легковушек и автобуса в Москве пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции в воскресенье.

Как говорится в сообщении пресс-службы в твиттере, ДТП случилось около 16:30 в районе дома 9 по 5-ой улице Ямского поля.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Москва

Новости

Девять постояльцев дома престарелых в Подмосковье попали в больницы с отравлением

Девять постояльцев дома престарелых в Подмосковье попали в больницы с отравлением

Таксист сбил трех человек в Москве

Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Еще на 80 улицах Москвы парковка станет платной с 17 февраля

Еще на 80 улицах Москвы парковка станет платной с 17 февраля

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ночь на Крещение

В московском метро пассажир упал на рельсы на станции "Войковская"

В Москве автомобиль наехал на двух человек на нерегулируемом переходе

В аэропорту "Шереметьево" открылся новый международный терминал C

В аэропорту "Шереметьево" открылся новый международный терминал C

Москва потратит 1,9 млрд рублей на систему распознания лиц на транспорте

Москва потратит 1,9 млрд рублей на систему распознания лиц на транспорте

Что случилось этой ночью: пятница, 17 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');