Два человека получили травмы в результате аварии трех автомобилей в Москве

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух легковушек и автобуса в Москве пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции в воскресенье.

Как говорится в сообщении пресс-службы в твиттере, ДТП случилось около 16:30 в районе дома 9 по 5-ой улице Ямского поля.

Около 16.30 в районе дома 9 по 5-ой улице Ямского поля произошло столкновение автобуса, "Мазды" и "БМВ". По предварительным данным в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) 19 января 2020 г.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.