Начинается столетие Феллини

Федерико Феллини Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - 20 января в Италии, России и везде, где любят кино, начинают отмечать столетие со дня рождения самого неклассического классика мирового кинематографа, грустного "клоуна", выдумщика и фантазера, "властителя снов" - Федерико Феллини.

"Я очень рано понял, что отличаюсь от других людей. Чтобы не выглядеть сумасшедшим в глазах большинства, мне надо было стать режиссёром", - признавался автор "Восьми с половиной".

В его понимании власть режиссера позволяла спрятать свою одержимость, "безумие" и одиночество, растворить их в кадрах на экране: "Прелесть этой профессии состоит в том, что тебе позволено воплощать в жизнь свои фантазии. Наши фантазии - вот наша жизнь!", - категорично, с неизменной иронией сформулировал идею своего кино Феллини.

Римини. "Книга снов"

"Римини - это измерение памяти", - говорил Федерико о родном городе, который оставил в детстве, чтобы переехать в Рим, но никогда не отпускал от себя в сердце.

Римини готовится к юбилею своего сына давно. Первым проектом в ряду торжеств стала выставка "Феллини 100. Гений бессмертен", посвященная жизни и творческому пути мастера. Она работает с декабря 2019.

После Римини в 2020-м экспозиция отправится в Рим, Берлин и Москву, сообщает сайт Итальянского института культуры в фейсбуке.

В 2020 году в замке Кастель Сисмондо - откроется Международный музей Феллини. В Римини он займет три площадки: замок, кинотеатр Fulgor (в котором Федерико посмотрел первый свой фильм, устроившись на коленях отца) и CircAmarcord - пространство между Fulgor и замком. В замке будут смоделированы съемочные площадки фильмов Феллини, и благодаря интерактивным технологиям можно будет оказаться, например, в фонтане Треви в знаменитой сцене из "Сладкой жизни" (1960) рядом с героями Аниты Экберг и Марчелло Мастрояни. В CircAmarcord, пространстве на открытом воздухе, будут устраиваться инсталляции, временные и постоянные выставки.

В приморском городе, в 80-е 20-го века ставшим модным курортом, есть парк Федерико Феллини, квартал Феллини, международный аэропорт имени Феллини и даже апартаменты, носящие имя знаменитого соотечественника.

Своим фасадом на парк Феллини выходит Гранд Отель, построенный в 1908 г., но получивший всемирную известность благодаря воображению режиссера, воссоздавшего манящую роскошь отеля в фильме-воспоминании "Амаркорд" (1973). Ни одного кадра настоящего Grand Hotel Rimini в картине нет: в детстве Феллини ни разу не бывал там. Зато к моменту съемок - уже в статусе мастера - за ним круглый год был зарезервирован один из трех люксов: тогдашний владелец Пьетро Арпезелла всегда держал наготове номер 315 для друга. Феллини с супругой Джульеттой Мазиной неоднократно останавливались в 315. В том же отеле в августе 1993 года с Федерико случился инсульт, от которого он не смог оправиться.

Римини заполнен адресами, которые вспомнит любой поклонник Феллини, пересматривавший "Амаркорд" ни один раз, чтобы вновь пережить эту удивительное настроение иронии и грусти по отношению к прошлому.

На улице Рима, в доме 41 жил Луиджи Бенци по прозвищу "Титта" - один из главных персонажей ленты.

Семья Феллини часто меняла место жительства, но одним из главных адресов оставался дом номер 9 по Via Cesare Clementini, именно с ним связана история первой любви Федерико к Бьянкини. С балкона дома подросток спускался по простыням навстречу первым приключениям.

В доме на Via Nigra 26, в котором также жил Феллини, открыт музей. Один из самых ценных экспонатов - "Книга Снов", в нее Федерико записывал свои сновидения на протяжении жизни и делал наброски к будущим фильмам.

На Via Gambalunga, 30 расположено здание гимназии имени Юлия Цезаря, в которой учился и сам Федерико, и персонажи "Амаркорда". Недалеко - площадь Кавур с фонтаном "Шишка", ставшим одним из символов города благодаря хрестоматийным кадрам с павлином, распускающим хвост на краю фонтана, утопающего в белом снегу. За мостом Тиберия начинается другой Римини - район Сан-Джулиано. Его жители каждые два года, во время Festa de' Borg, оставляют на стенах домов памятные фрески - муралис - о жизни и фильмах Феллини. Это "мотогонщик из "Амаркорда", портрет знойной "женщины-мечты" - Градиски, сцены из "Сладкой жизни".

В Римини режиссер родился и был похоронен на Монументальном кладбище в 1993 году.

Помимо Римини в Италии запланированы несколько масштабных выставок, приуроченных к столетию Феллини. Одна из них появится в вечном городе, осколки образов которого из "Белого шейха", "Сладкой жизни", "Ночей Кабирии", "Рима", "Джинджера и Фреда" складываются в мозаичное и многозначное полотно: черно-белое, цветное, полное звуков и отражений.

Экспозиция "Ирония, издевательство и столетие" ("Ironico, beffardo e centenario") откроется 28 февраля в салоне Vanvitelliano в "Biblioteca Angelica" Рима - это выставка фотографий, запечатлевших Феллини во время съемок.

В сентябре юбилей Феллини отметит Милан выставкой в Палаццо Реале "Федерико Феллини 1920-2020. История". Это коллекция оригинальных материалов, предметов и документов, которые воссоздают вселенную режиссера. 20 января в миланском дворце пройдет конференция "Давайте вспомним Федерико Феллини", на нее приглашены друзья, члены семьи и все те, кто так или иначе, встречал и любил великого режиссера.

Триест также посвятит часть своего года празднованию гения Федерико Феллини: с выставкой "La dolce vita e 8,5. Fotografie di scena". Она представит "два основных художественных события" в творчестве Феллини через 120 кадров, которые не только рассказывают о событиях за кулисами двух великих шедевров, но и о воздействии картин на современников.

"Белый шейх" вернется на экраны Москвы в новом качестве

"Белый шейх" - первый фильм Федерико Феллини - выйдет на экраны Москвы в день столетия итальянского режиссера. Черно-белая лента 1952 года отреставрирована в формате 4К. Ее покажут на итальянском языке с субтитрами. Картина представлена Синематекой "Искусство кино" и проектом "КАРО.Арт" при поддержке итальянского Института культуры.

"Белый шейх" - трагикомическая история провинциальной мечтательной девушки Ванды, оказавшейся в Вечном городе с мужем, "приземленным" прагматиком во время медового месяца. Ванда выдумала свой идеал из киногероя комиксов "Белый шейх" и попала на съемки как один из персонажей. Это игра на грани реальности и иллюзии обернется банальной попыткой соблазнения, крушением мечты, разочарованием и почти отчаянием. За падением в духе раннего Феллини смысл будет обретен в обычной человеческой жизни, в любви к ближнему, нелепому и искреннему.

"Шейх" - это не только полноценный дебют самого Феллини (первую ленту "Огни варьете" Федерико снял в 1950 году вместе с Альберто Латтуада), это - продолжение сотрудничества режиссера с главной актрисой его кино (и супругой с 1943 года) - Джульеттой Мазиной, а также композитором Нино Рота. С самого начала Рота понимал двойственную эстетику Феллини - сочетание радости и меланхолии. Его первая работа подтверждает это: карнавальные фанфары переходят в сентиментальную мелодию. Мазина в "Шейхе" играет в эпизоде ту самую будущую Кабирию.

В этой "пробе пера" Феллини угадываются мотивы будущих шедевров: из "Ночей Кабирии" (1957), "Рима" (1970) и "Сладкой жизни".

Также в день столетия телеканал "Россия К" ("Культура", ВГТРК) покажет эпохальные "8 1/2". Название обозначает порядковый номер ленты в фильмографии - Феллини к тому времени снял 6 полнометражных фильмов, 2 короткометражных, которые сосчитал за один, и один совместный.

Мировая премьера "8 1/2" прошла 13 февраля 1963 года в Риме. Картина завоевала 18 наград, среди которых - Гран-при Московского кинофестиваля, 2 премии "Оскар", 7 премий Итальянской ассоциации кинокритиков. Фильм занимает 10 место в списке "100 величайших фильмов всех времён", изданном британcким журналом "Sight & Sound".

Главный герой ленты - кинорежиссёр Гуидо Ансельми - попал в ловушку: контракт на новый фильм подписан, а вдохновение исчезло. Издёрганный окружающими и измученный поисками новых идей Гуидо погружается в океан своих воспоминаний, фантазий и сновидений.

Человек, который пытался пройти сквозь несуществующие двери. Феллини и Нино Рота

Феллини и Рота познакомились сразу же после Второй мировой войны. Однажды режиссёр после работы на римской киностудии Lux Film увидел на автобусной остановке Нино Роту. Феллини спросил, какой автобус тот ждет. Рота назвал номер, который никогда не ходил по этому маршруту. Пока Феллини пытался объяснить ошибку, к его изумлению автобус с нужным композитору номером подошёл к остановке. Эта власть над обстоятельствами и вызов судьбе поразили выдумщика Феллини: "Я увидел этого беззащитного, доброго, улыбающегося маленького человека, всегда пытающегося пройти через двери, которых не существует". И Федерико предложил Нино написать музыку к его новому фильму "Белый шейх".

К 100-летию Феллини московский Музей А.Пушкина на Пречистенке подготовил 9 февраля в рамках проекта "Шедевры мировой киномузыки" концерт, состоящий из произведений главного композитора режиссера.

В программе: мелодии Нино Роты из "Амаркорда", "Рима", "Ночей Кабирии", "Сладкой жизни" и "Восьми с половиной". Во второй части прозвучит Сюита "Казанова Федерико Феллини".

"Казанова", снятый в 1976-м, открыл новый этап мировосприятия Феллини. Сосредоточенность на человеческих переживаниях ушла, на сцене возник театр марионеток. Кинематографический павильон, который принято скрывать, был выставлен напоказ, и море предстало колыхающейся тряпкой. Ненавидимый 18 век - век рационализма и великой Французской революции - предстал у Феллини в рамках грубых телесных метафор. В финале странствий Казановы - роман с куклой как глобальная метафора омертвевшего века. Изменилась и музыка Нино. Из нее ушла сентиментальность и чувственность, возникла демонстративная дисгармония.

Дисгармония стала лейтмотивом самого музыкального фильма Феллини и последнего для Роты - "Репетиция оркестра" (1978).

С 52-го Нино написал музыку ко всем фильмам друга. Его композиции перешагнули границы экрана и исполняются как отдельные произведения, не утрачивая связь с волшебным миром Феллини, позволяют вспомнить атмосферу и драматические коллизии его сюжетов.

Джульетта Мазина вспоминала, что Рота никогда не придумывал музыку отдельно от режиссёра, они были соавторами. Обычно Федерико быстро ходил по комнате, зачитывая сценарий, и при этом изображал голосом диалоги героев. В это время Рота сидел в кресле, закрыв глаза, и размахивал руками как дирижёр, тихо напевая пришедшие в голову мелодии. По впечатлению Мазины, в этот миг они были похожи на двух помешанных: "Через какое-то время лицо Роты становилось всё более сосредоточенным, тогда Феллини резко останавливался - мотив для фильма создан".

На похоронах Нино в 1979-м было всего шесть провожавших: Феллини с женой, Тонино Гуэрра с супругой и два родственника Роты. А через 14 лет музыка Роты звучала на похоронах Федерико, сопровождая траурную процессию из Рима до Римини под бесконечные аплодисменты прощавшихся.