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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Станция метро "Рязанский проспект" до 12 марта изменит режим работы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - На станции "Рязанский проспект" с 20 января до 12 марта изменится режим работы восточного вестибюля в связи с ремонтом эскалатора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метро.

"С понедельника по будням с 08:00 до 09:00, а также с 17:00 до 19:00 восточный вестибюль будет работать только на вход", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, для выхода пассажирам придется пользоваться западным вестибюлем.

"В остальное время вестибюли будут работать в обычном режиме, а подняться/спуститься на платформу из восточного вестибюля можно будет по лестнице", - уточнил собеседник "Интерфакса".

Москва Московский метрополитен Таганско-Краснопресненская линия

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