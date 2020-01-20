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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

На Казанском направлении МЖД начались задержки электричек из-за ДТП

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Электрички на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются после ДТП поезда с автомобилем, сообщается на сайте МЖД.

"Московская железная дорога прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов на Казанском направлении после ДТП на переезде Фаустово-Бронницы", - говорится в сообщении.

В настоящее время в сторону Москвы в пути задерживаются 9 пассажирских и 7 пригородных поездов.

В сторону области 2 пассажирских и 2 пригородных поезда.

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