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В центре Москвы изменилось движение на пересечении улицы Чаянова и 2‑й Тверской‑Ямской

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Левые повороты с улицы Чаянова на 2-ю Тверскую-Ямскую улицу отменены. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в понедельник.

Благодаря изменению схемы движения время проезда участка улицы Чаянова от пересечения со 2-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 3-й Тверской-Ямской улицей сократится, отмечают в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, также проезжать перекресток улицы Чаянова стало безопаснее, так как уменьшилось количество конфликтных точек.

"Негативный эффект от этого минимальный - проехать можно по 3-й Тверской-Ямской улице, перепробег составит менее 350 метров",- отметили в ЦОДД.

Москва ЦОДД

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