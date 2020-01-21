Московские пожарные начали ликвидировать пожар на севере столицы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Пожарные подразделения выехали к месту возгорания в нежилом здании на севере Москвы, сообщает сайт столичного Главного управления МЧС во вторник.

"21 января 2020 года в 01:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Белозерская, д. 14, где происходило возгорание четырехэтажного неэксплуатируемого здания. Площадь возгорания составляет 800 кв.м", - говорится в сообщении.

Пожарные приступили к ликвидации возгорания, информация о пострадавших не поступала.