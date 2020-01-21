Пожар в нежилом здании на севере Москвы ликвидирован

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом здании на севере Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Главного управления МЧС России во вторник.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Белозерская, д. 14, где происходило возгорание четырехэтажного неэксплуатируемого здания. Площадь возгорания составляла 800 кв.м. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Принятыми мерами в 02:48 пожар локализован, а 02:56 ликвидирован" - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.