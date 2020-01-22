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ХроникаНовое правительствоОбновлено 21 января

Почти 30 тыс. человек эвакуировали в Москве во вторник из-за "минирований"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Анонимы прислали по электронной почте во вторник, 21 января, письма с угрозами о "минировании" более двух тысяч московских объектов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, для проверки угроз с этих объектов пришлось эвакуировать почти 30 тысяч человек.

Во вторник в Москве угрозы о заложенных взрывных устройствах получали объекты образования и здравоохранения, районные суды, банковские учреждения и торговые центры, в том числе крупные. Ни в одном случае сообщения не подтвердились.

По оценке источников "Интерфакса", с 9 января 2020 года в Москве из-за угроз о взрывах пришлось эвакуировать свыше 300 тыс. человек. Всего из-за волны лжеминирований, которая началась 28 ноября 2019 года, в Москве были эвакуированы более 1,4 млн человек.

Пик "минирования" в Москве пришелся на 19 декабря 2019 года, когда полиция и спасатели вывели из зданий для проверки угроз порядка 170 тыс. человек.

Москва

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