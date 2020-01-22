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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Рабочий погиб в Подмосковье, упав со строительных лесов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Следователи в Подмосковье выясняют обстоятельства обрушения строительных лесов, в результате которого один рабочий погиб, второй получил травму позвоночника.

"Следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту смерти одного разнорабочего и травмировании второго в результате падения строительных лесов", - сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий в среду.

По предварительным данным следствия, 20 января в Одинцово обрушились строительные леса, примыкающие к возводимому зданию.

В результате смертельные травмы получил один рабочий, второй доставлен в больницу с подозрением на перелом позвоночника, добавили в областном главке СКР.

Московская область СКР

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