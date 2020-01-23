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Два человека пострадали при пожаре на юго-западе Москвы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома на 4-м Очаковском переулке, сообщило ГУ МЧС по Москве.

"Ликвидировано возгорание в квартире по адресу: 4-й Очаковский переулок, д. 3. Пострадало 2 человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на 4-м этаже на общей площади 15 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован.

Пострадавшие переданы медикам для осмотра.

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