В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На юго-западе Москвы произошла стрельба в гостинице "РАО-Академическая", два человека получили ранения, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Пострадавших доставили в больницу.

Это произошло по адресу Керченская улица, дом 1а, строение 3.

По данным полиции, неизвестные ворвались в гостиницу, устроили конфликт с двумя гражданами и несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического оружия.

На месте полицейские нашли резиновую пулю. Одного из участников конфликта доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.