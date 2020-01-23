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В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На юго-западе Москвы произошла стрельба в гостинице "РАО-Академическая", два человека получили ранения, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Пострадавших доставили в больницу.

Это произошло по адресу Керченская улица, дом 1а, строение 3.

По данным полиции, неизвестные ворвались в гостиницу, устроили конфликт с двумя гражданами и несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического оружия.

На месте полицейские нашли резиновую пулю. Одного из участников конфликта доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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