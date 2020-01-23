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Мэрия Москвы договорилась с Росконгрессом в Давосе о пиаре столицы за границей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы договорилась с Росконгрессом о продвижении позитивного имиджа Москвы и России за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента внешнеэкономических и международных связей.

Меморандум о сотрудничестве в "Русском доме" в Давосе подписали глава департамента Сергей Черёмин и директор Росконгресса Александр Стуглев.

По словам Черёмина, Москве важно "не только сохранять позитивные аспекты сотрудничества между Россией и нашими зарубежными партнерами, но и находить новые формы взаимодействия и каналы коммуникации, с помощью которых удается наиболее эффективно отвечать на острые вызовы современности".

Москва Сергей Черемин Александр Стуглев Давос Росконгресс

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