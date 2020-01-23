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Медики осмотрели двух девочек, которым стало плохо после "пробы" снега в Москве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Столичные медики осмотрели двух девочек, которым стало плохо после того, как они попробовали на вкус выпавший снег в Москве, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что школьницы отравились снегом, перемешанным с химическими реагентами в столице. "Жалобы на жжение в животе и недомогание поступили от учениц второго класса школы № 587 на западе Москвы. Бригада медиков оказала девочкам 8 и 9 лет всю необходимую медицинскую помощь", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, жизни школьниц ничего не угрожает. "Родители девочек от госпитализации своих детей отказались", - добавил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Москва

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